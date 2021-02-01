Департамент здоровья: в больницах будет до 150 человек с коронавирусом

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В среду, 3 августа, заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здоровья и труда Танель Кийк и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Талвинг дали пресс-конференцию.

Скриншот с пресс-конференции Департамента здоровья

Мари-Анне Хярма сообщила, что показатель заражения R составляет 1,55. Есть несколько очагов, звязанных с молодыми людьми.

Сейчас число людей в больницах растет синхронно с новыми случаями заражения и через две недели будет госпитализировано до 150 человек с коронавирусом, сказала Хярма. Большинство попадающих в больницу невакцинированы.

Это подтверждает эффективность вакцин, в том числе и против дельта-штамма. По ее словам, самые эффективные вакцины против заражения — Moderna и Pfizer. Против тяжелой формы болезни очень эффективны все вакцины.

Хярма добавила, что завершить курс вакцинации можно также вакциной и другого производителя.

Плановое лечение может пострадать из-за того, что придется создавать новые койко-места для больных коронавирусом. Чрезвычайная ситуация в здравоохранении все ближе.

Через две недели Эстония также будет среди "красных" стран Европы. Хярма подчеркивает, что Департамент здоровья в один момент может рекомендовать правительству ограничить общественную жизнь.

Одним решением проблемы может быть регулярное тестирование. Экспресс-тесты могут быть дома у каждого, и их можно делать перед походом в гости к невакцинированному человеку или перед каким-либо праздником, перед возвращением на работу из отпуска.

Министерство образования должно подготовить руководство по организации учебного процесса в условиях третьей волны. Невакцинированные учителя должны быть готовы к тому, чтобы регулярно сдавать тест на коронавирус.

Танель Кийк сообщил, что в четверг правительство обсудит, какие еще шаги можно предпринять для предотвращения распространения коронавируса, а также организацию контроля за соблюдением новых ограничений. Сейчас этим занимается Департамент здоровья вместе с Департаментом полиции и погранохраны.

Кристи Талвинг добавила, что пропуск на мероприятия по вакцинационному сертификату будет действовать и впредь, гарантируя то, что мероприятия и услуги остаются открытыми.





DELFI