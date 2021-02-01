Среди вакцинированных жителей Эстонии заболели 0,1 процента привитых

Дата публикации: Вчера, 13:30 Просмотрено: 87

Как и в предшествующие недели, и на этот раз больше всего заразившихся коронавирусом среди молодых людей трудоспособного возраста и социально активных, сообщил в среду департамент здоровья Эстонии. По данным ведомства, количество новых случаев заражений выросло на 93% и среди полностью вакцинированных заболели всего 0,1 процента всех привитых.

Иллюстративное фото: narvahaigla.ee

В течение 30 недели в Эстонии добавилось 1246 новых случаев заболевания. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев выросло на 93,2 процента. Показатель заражаемости R растет, по всей Эстонии он составляет сейчас более 1,55.

«В связи с участием людей в различных мероприятиях возникло 16 новых очагов заболевания и количество заболевших в них достигло 228 человек. Некоторые очаги возникли недавно и по всей видимости в них появились новые заболевшие, - пояснила заместитель генерального директора департамента здоровья Мари-Анне Хярма. - Участники мероприятий, как правило, из разных регионов, в результате болезнь перемещается из одного региона Эстонии в другие».





BNS