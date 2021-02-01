За проезд в общественном транспорте без маски - штраф 400 евро

Дата публикации: Вчера, 13:10 Просмотрено: 118

Правительство постановило, что начиная с понедельника в общественном транспорте обязательно носить маску. Лидер EKRE Мартин Хельме призвал всех игнорировать новые правила, но стоит быть осторожными — иначе можно получить штраф в 400 евро.

Фото: TIIT BLAAT

Если быть точным, то в постановлении правительства значится, что со 2 августа "находящиеся в общественном транспорте должны носить защитную маску или же закрывать рот и нос". Ограничение не распространяется на детей младше 12 лет, а также на тех, кто не может это делать по состоянию здоровья.

За соблюдением этого требования должен следить Департамент здоровья, который подтвердил, что располагает ресурсами для проверки общественного транспорта.

Департамент осуществляет случайную проверку, исходя из необходимости и поступающих жалоб. Проверку осуществляют чиновники в форме Департамента здоровья. Для того, чтобы выписать штраф, человека заставляют выйти из общественного транспорта.

"Людям без масок предлагают маски, большинство их берут и надевают. В основном отказывающиеся надеть маску сами выходят из автобуса", — сообщает департамент.

Что касается размера штрафа, то за нарушение мер предотвращения эпидемического распространения инфекционных болезней моно назначить до 100 штрафных единиц, то есть 400 евро. Поэтому следовать призыву Мартина Хельме может быть не очень разумно для вашего кошелька.

Кроме того, действуют новые ограничения числа посетителей на мероприятиях. За несоблюдение ограничений предприятия могут получить штраф в 13 000 евро.





DELFI