"Предложение визуального контроля ковид-сертификатов несерьезно"

Дата публикации: Вчера, 12:04 Просмотрено: 491

По мнению соучредителя технологического портала Geenius.ee Хенрика Роонемаа, в интернете быстро распространяются различные возможности обзавестись поддельным ковид-сертификатом, поэтому такие справки при проходе на мероприятия надо контролировать не визуально, а при помощи электронных решений, чтобы предотвратить использование подделок.

Хенрик Роонемаа. Фото: ERR

Роонемаа пояснил в понедельник в программе "Ringvaade" на телеканале ETV, что электронная проверка QR-кода на сертификате вместе с удостоверяющим личность документом исключит попадание на мероприятия людей с поддельными сертификатами.

"Министр Танель Кийк высказался в таком духе, что в Эстонской Республике этот контроль может быть в основном визуальным. Берешь бумажку со всеми этими значками и показываешь ее где-то на входе. Другой человек на нее смотрит, видит, что QR-код есть, флаг Евросоюза есть, проходите. Бумага все стерпит", - сказал Роонемаа.

"У нас ведь специально создавали какое-то огромное электронное решение, QR-коды, именные [сертификаты], проверку через интернет, а теперь приходит министр и говорит, что мы вообще-то и не собираемся это использовать, достаточно бумажки. На самом деле, это совершенный нонсенс, потому что бумага все стерпит. Ее детсадовский ребенок может подделать за пять минут", - добавил он.

Роонемаа пояснил, что на многих мероприятиях билеты проверяются с помощью мобильного телефона, и то же самое можно сделать и с ковид-сертификатами.

"Следовало бы все же проверять этот QR-код каким цифровым решением. Это ведь не чудо какое-то. Когда проверяют билеты, то контролеры считывают их своими сканерами и телефонами, они делают это все время. Давайте не будем швырять на ветер деньги, потраченные на создание инфосистемы для проверки и будем делать нормальную проверку, для которой нужно проверять и этот QR-код", - сказал он.

"Я рекомендую отправить себе [ковид-сертификат] в PDF-формате на свою электронную почту, и если он там будет, а охранник подойдет и спросит, где справка, то можно будет ее открыть на экране телефона. Если уж богу угодно, чтобы была такая ненормальная система, то пусть будет [хотя бы] так", - добавил Роонемаа.





ERR