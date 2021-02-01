Кая Каллас: Эстония не имела опыта вакцинации взрослых

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Эстония как восточноевропейская страна ранее не имела опыта вакцинации взрослых, сказала в понедельник на внеочередном заседании специальной комиссии Рийгикогу по контролю за госбюджетом премьер-министр Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По словам Каллас, ситуация новая для всех, и в то время как у стран Западной Европы есть опыт вакцинации взрослых, в странах Восточной Европы его нет, и Эстонии также пришлось искать новые способы организации системы вакцинации.

«Организацией вакцинации, не требующей предварительной регистрации, мы приблизили к людям возможность прививки», - сказала Каллас, по словам которой такая возможность особенно актуальна для тех, кто не освоился с цифровым миром в достаточной мере, чтобы зарегистрироваться на вакцинацию на веб-сайте.

По словам Каллас, государство организовало обширную инфокампанию, налажено сотрудничество с местными самоуправлениями. Каллас особенно выделила Тарту, где число вакцинированных на подъеме.

По словам Каллас, уровень вакцинации учителей удивительно хороший и составляет почти 70 процентов. «Правительство планирует в четверг обсудить организацию школьного обучения, в том числе каковы обязательства по изоляции и как лучше организовать работу школ», - сказала Каллас.

Планируется организовать вакцинацию молодежи в сотрудничестве со школами, когда ученики начнут возвращаться в школы. «Есть и готовность со стороны школ, потому что все заинтересованы в том, чтобы школы были открытыми и чтобы дети могли ходить в школу», - сказала Каллас.

Гесконтролер Янар Хольм на заседании комиссии Рийгикогу отметил, что вакцин в Эстонии достаточно, на складе имеется 155 000 доз и еще 38 000 прибудут на этой неделе.

По словам Хольма, вакцинация идет по соответствующему плану, и самая большая проблема была в том, что до пятницы не имелось актуального плана вакцинации. К настоящему моменту он все же уже есть. «Всегда можно обсудить, насколько эти планы амбициозны, но в любом случае планы измеримы», - сказал Хольм.

Еженедельные обзоры, которые министр здоровья и труда Танель Кийк представлял правительству, могли бы, по словам Холма, быть гораздо более ясными и точными с точки зрения перспективы. «Нам нужно больше гибкости в вакцинации, мы должны обращаться с вакциной к людям, а не надеяться на обратное», - добавил Хольм.





BNS