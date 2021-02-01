Фонд здоровья Эстонии: Вакцинируйся и получи шанс выиграть Iphone 12!

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 109

Среди всех вакцинированных в августе разыграют два iPhone 12.

iPhone 12 Pro. Фото: apple.com

Фонд здоровья Эстонии приглашает всех, кто пройдет вакцинацию в августе, принять участие в розыгрыше iPhone 12. Счастливых обладателей новых телефонов выберут 16 и 31 августа, за розыгрышем будут следить др. Аркадий Попов, др. Кармен Йоллер и проф. Маргус Вийгимаа. Победителей определят министр здравоохранения и труда Танель Кийк и глава Фонда здравоохранения др. Ээро Мерилинд. Для участия в лотерее необходимо зарегистрироваться на сайте. "Показатель заболеваемости коронавирусом снова растет, и каждый человек должен подумать о том, что он может сделать для того, чтобы ограничить распространение болезни>, - сказал глава Эстонского фонда здоровья др. Ээро Мерилинд. "На сегодняшний день самым эффективным оружием против коронавируса является вакцина - вакцинированные люди обычно не заражаются вообще или переносят болезнь легко. Многим людям трудно смириться с серьезными ограничениями, как умственно, так и физически, что, в свою очередь, приводит к возникновению и увеличению других проблем со здоровьем. Основой благосостояния человека является хорошее психическое здоровье, которое во многом зависит от социальных отношений человека. Нельзя забывать, что нам тоже нужны развлечения - кинотеатры, театры, музеи. Все это во многом способствует снятию стресса и поддержанию психического здоровья. Особенно важно, чтобы дети могли нормально ходить в школу и встречаться с друзьями. Вакцина в настоящее время является единственным решением, которое помогает сохранить жизнь открытой, а также снизить загруженность больниц", - сказал др Мерилинд. "Вместе с Фондом здравоохранения Эстонии мы решили, что помимо обретения иммунитета у вакцинации могут быть еще приятные бонусы, поэтому мы разыграем два iPhone 12 среди всех, кто будет вакцинирован в августе. Принять участие смогут и те, кто в августе получит первую дозу, и те, кто завершат вакцинацию. Приз будет вручен на основании паспорта вакцинации". Целевое учреждение "Эстонский фонд здоровья" основано 25 мая 2007 года. Его цель - развитие здоровья эстонской нации, продление активного возраста жизни, пропаганда здорового образа жизни и распространение информации о здоровье.





BNS