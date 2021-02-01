Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уволила сотрудников министерства

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На прошлой неделе премьер-министр Кая Каллас на пресс-конференции правительства заявила, что в руководстве Министерства социальных дел необходимы перемены. Как выяснилось, свою должность покидает канцлер министерства Марика Приске. Вице-канцлер Марис Йессе, которая должна была стать ее советником, также остается без работы.

Фото: TIIT BLAAT

"С вакцинацией, действительно, слишком много проблем, и ее темп слишком медленный. Мы совсем не довольны сложившейся ситуацией, и я об этом неоднократно говорила министру здоровья и труда", — сказала Каллас на пресс-конференции.

"Согласно моей оценке, руководящие чиновники в Министерстве социальных дел уже определенное время не могут предложить новые решения, и темп этого необходимо ускорить", — подчеркнула премьер-министр.

"В ближайшее время будет ясно, что именно нужно сделать с обновлением персонала, чтобы эти необходимые изменения в подходе произошли на самом деле. Ясно одно — на руководящем уровне необходимы изменения", — заявила Каллас.

В начале января разразился скандал, когда стало известно, что Марика Приске получила вакцину от коронавируса вне очереди. Тогда Приске заявила, что согласилась лишь при условии, что это будет т. н. шестая доза и что других желающих на нее в больнице не найдется. Она заверила, что сама не просила вакцинации без очереди и своим служебным положением не пользовалась.

Марис Йессе пока еще остается на должности. Она должна была покинуть должность вице-канцлера в ближайшее время и стать советником Приске, но теперь покинет министерство вместе с ней. На должности вице-канцлера с сентября ее заменит Хейди Аласепп.





DELFI