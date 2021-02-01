Департамент здоровья обновил план вакцинации: приступаем к подросткам

Дата публикации: Сегодня, 12:05 Просмотрено: 66

Министр здоровья и труда Танель Кийк, руководитель рабочей группы организации вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр и председатель правления Больничной кассы Райн Лаане на пресс-конференции рассказали о ситуации с вакцинацией от COVID-19 в Эстонии.

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: PRIIT SIMSON

Танель Кийк сообщил, что теперь несовершеннолетние (начиная с 12 лет) могут использовать вакцину Moderna. Для них доступна также Pfizer.

Департамент здоровья обновил план вакцинации. Теперь цель — вакцинировать 70% эстоноземельцев возрастом от 12 лет. В возрастной группе 60+ к концу ноября хотя добиться охвата в 80%.

Как показали исследования 20-25% эстоноземельцев не хотят вакцинироваться, но из них лишь пара процентов категорически против. Департамент надеется, что оставшихся удастся переубедить

Кийк сообщил, что ревакцинация начнется уже в новом году, так как иммунитет сохраняется после завершения вакцинации как минимум 12 месяцев, показали исследования.

Марек Сеэр сообщил, что с поставкой вакцины Janssen возникли проблемы. Ее в первую очередь будут использовать там, куда сложнее вернуться.

Переболевших коронавирусом также ждут на вакцинацию. Вакцинироваться можно уже спустя 4 месяц после болезни. Переболевшим по-прежнему необходимо вакцинироваться лишь одной дозой, но так как некоторые европейские страны все еще не признают одну дозу вакцинации, то при желании переболевшие люди могут вакцинироваться и двумя дозами.

На постоянной основе начнут работать вакцинационные кабинет — минимум 5 дней в неделю с 8-часовым рабочим днем, в каждом уезде не менее одного кабинета, а в крупных уездах больше пунктов. Единственное место, где этого нет сейчас — на Хийумаа, но вскоре появится.

Также были произведены изменения в оплате вакцинации для медицинских учреждений — за каждую инъекцию будет доплачиваться бонус. На это уйдет более 2 млн евро.





DELFI