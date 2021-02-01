Власти США заплатят блогерам за пропаганду вакцинации от коронавируса

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Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 72

Власти Соединенных Штатов Америки нанимают блогеров для пропаганды кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.

Иллюстративное фото: iz.ru

Федеральные власти заключили контракты с 50 самыми известными в стране блогерами. С менее известными также договариваются, но уже власти штатов, сообщили в понедельник радионовости ERR со ссылкой на The New York Times.

Блогерам предлагают не менее тысячи долларов в месяц за мягкую пропаганду необходимости вакцинироваться.

Таким образом, считают журналисты The New York Times, американские власти стремятся сделать вакцинацию популярной в молодежной среде. Среди молодых людей в США привилось пока всего около трети.





ERR