Власти США заплатят блогерам за пропаганду вакцинации от коронавируса

Конвейер новостей / В стране и мире / В миреВласти США заплатят блогерам за пропаганду вакцинации от коронавируса
Дата публикации: Сегодня, 12:40 Просмотрено: 72
Власти Соединенных Штатов Америки нанимают блогеров для пропаганды кампании по вакцинации от коронавирусной инфекции.
Иллюстративное фото: iz.ru
Федеральные власти заключили контракты с 50 самыми известными в стране блогерами. С менее известными также договариваются, но уже власти штатов, сообщили в понедельник радионовости ERR со ссылкой на The New York Times.
Блогерам предлагают не менее тысячи долларов в месяц за мягкую пропаганду необходимости вакцинироваться.
Таким образом, считают журналисты The New York Times, американские власти стремятся сделать вакцинацию популярной в молодежной среде. Среди молодых людей в США привилось пока всего около трети.
ERR