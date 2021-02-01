На Олимпиаде в Токио растет число заболевших коронавирусом

Дата публикации: Сегодня, 12:10 Просмотрено: 88

На летних Олимпийских играх в Токио по-прежнему растет число заболевших коронавирусом.

Фото: mk.ru

За минувшие сутки в Токио выявили 3865 новых случаев заражения коронавирусом, и впервые в Японии подтвердилось более 10 000 заболевших.

Международный олимпийский комитет (МОК) и организаторы Игр заявили, что нет никакой связи между ростом заболеваемости и соревнованиями. Однако распространение вируса увеличилось и среди людей, связанных с Олимпийскими играми.

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 27 человек, связанных с Олимпиадой. Три случая заражения были выявлены у спортсменов. Таким образом, число заболеваний вновь достигло рекордной отметки

Всего с начала июля выявлено 225 связанных с Олимпиадой случаев заражения.

В Токио по-прежнему действует чрезвычайно положение, но с учетом роста заболеваемости ожидается, что власти введут более строгие ограничения.





ERR