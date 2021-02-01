Каллас: гибридная атака на Литву затрагивает также Эстонию и Латвию

Конвейер новостей / В стране и мире / В миреКаллас: гибридная атака на Литву затрагивает также Эстонию и Латвию
Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 87
Волна беженцев, захлестнувшая Литву, является организованной гибридной атакой, и она затрагивает все Балтийские страны, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В ближайшее время премьер-министр планирует обсудить пути разрешения кризиса со своими коллегами из стран Балтии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.
По словам Каллас, Эстония всесторонне поддерживает Литву.
На литовско-белорусской границе в минувшую среду было задержано рекордное число беженцев. Власти Литвы сообщают, что смогли остановить 170 человек, передают в пятницу радионовости ERR.
За текущий год общее число нелегалов, идущих транзитом с территории Беларуси, уже превысило 3 тысячи.
Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз.
ERR