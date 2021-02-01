Каллас: гибридная атака на Литву затрагивает также Эстонию и Латвию

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Дата публикации: Сегодня, 11:30 Просмотрено: 87

Волна беженцев, захлестнувшая Литву, является организованной гибридной атакой, и она затрагивает все Балтийские страны, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: marieclaire.ru

В ближайшее время премьер-министр планирует обсудить пути разрешения кризиса со своими коллегами из стран Балтии, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

По словам Каллас, Эстония всесторонне поддерживает Литву.

На литовско-белорусской границе в минувшую среду было задержано рекордное число беженцев. Власти Литвы сообщают, что смогли остановить 170 человек, передают в пятницу радионовости ERR.

За текущий год общее число нелегалов, идущих транзитом с территории Беларуси, уже превысило 3 тысячи.

Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз.





ERR