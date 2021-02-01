С понедельника маски обязательны в общественном транспорте

Дата публикации: Вчера, 12:35 Просмотрено: 125

В связи с ростом численности заразившихся коронавирусом в Эстонии с понедельника вновь становится обязательным ношение защитной маски в общественном транспорте. С 9 августа также будет сокращено допустимое количество участников массовых мероприятий.

Иллюстративное фото: facebook.com

Решение об этом приняло в четверг правительство. Как сообщила на пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас, правительство в четверг решило со 2 августа восстановить обязанность носить в общественном транспорте защитную маску.

«Это всеобщая обязанность, она касается всех — в том числе, и вакцинированных, и переболевших коронавирусом», - подчеркнула Каллас. По ее словам, это связано с тем, что в общественном транспорте практически невозможно достоверно проверить, вакцинирован пассажир или нет.

Правительство также решило с 9 августа ввести ограничения на количество участников массовых мероприятий. По словам Каллас, в мероприятиях во внутренних помещениях без ограничений могут принять участие до 50 человек и на открытом воздухе — до сотни человек.

Если количество участников будет больше, устроитель мероприятия должен проверить, вакцинирован или нет каждый из присутствующих, либо переболел коронавирусом.

Как отметила Каллас, ограничение начнет действовать начиная с первого участника.





BNS