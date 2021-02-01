Премьер-министр Эстонии не знает, вакцинирована ли министр культуры

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 126

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас сказала в интервью газете Postimees, что не знает, вакцинирована ли министр культуры Аннели Отть (Центристская партия), но подчеркнула, что правительственный кабинет придерживается единой позиции: вакцинация необходима, чтобы общество не было ни в чем ограничено.

Премьер-министр и лидер Партии реформ Кая Каллас. Фото: Stenboki maja

«Представление о вакцинации тех, с кем я работаю, более-менее имеется. Нас всех вакцинировали вместе, за исключением меня. У меня вакцинация завтра», - сказала во вторник переболевшая коронавирусом премьер-министр.

По ее словам, ей понравилось бы, если бы члены правительства подали пример людям, позволив сделать себе укол. «В то же время, если состояние здоровья не позволяет, то ничего не поделать. В других случаях я, безусловно, предпочитаю, чтобы люди вакцинировались», - сказала Каллас.

Премьер-министр признала, что ей не понравились высказывания министра культуры, ставящие под сомнение необходимость вакцинации. «Мы говорили об этом и в правительстве. Но мнение одного человека не влияет на принятие решений. Позиция правительства здесь едина», - сказала Каллас.

«Я говорила с лидерами Центристской партии. Сегодня я несколько часов консультировалась с министром здравоохранения и труда о том, как мы можем лучше всего организовать наши дела. Если у партии в этой части произошел какой-то сбой, нужно сделать так, чтобы правильные люди занимались правильными вопросами», - добавила Каллас.

По ее словам, Отть не организует вакцинацию и не отвечает за сферу здравоохранения. «В любом случае, мы поговорим с ней, с ней поговорят и лидеры Центристской партии, потому что позиция Отть — это не только позиция Отть. В то же время ранее она нигде открыто не высказывала подобных взглядов. Я бы хотела, чтобы члены правительства придерживались одной линии. То, что говорит Отть, безусловно, сбивает с толку. А этого нам не надо», - отметила Каллас.





BNS