Эстония отказалась от тотального контроля прибывающих в страну

Дата публикации: Вчера, 12:40 Просмотрено: 145

Оказывается, несмотря на быстрый рост заболеваемости COVID-19, правительство Эстонии уже давно решило отказаться от тотального контроля граждан, пересекающих государственную границу. Никто не проверяет, здоровы ли они, вакцинированы или переболели коронавирусом, пишет Forte.

Иллюстративное фото: ANDRES PUTTING

В реальности это решение означает, что, например, лица, прибывающие в Эстонию на самолете, иногда не имеют даже возможности подать требуемую министерством декларацию о состоянии здоровья. Не говоря уже о том, что эту самую декларацию по существу никто и не проверяет. Кроме того, у всех прибывающих пассажиров не проверяют сертификаты вакцинации или отрицательные результаты тестов на коронавирус. Учитывая все это, можно сказать, что Эстония открыта для новых штаммов и мутаций опасного вируса.

По словам сотрудника пограничного пункта Таллиннского аэропорта Ану-Сигне Парвиайнен, тотальные проверки перестали проводить с момента отмены чрезвычайного положения, то есть с 17 мая прошлого года.

“В аэропорту мы можем проверять необходимые документы у пассажиров, прибывающих в Эстонию или улетающих из Эстонии, но, поскольку после окончания чрезвычайной ситуации на внутренних границах нет пограничного контроля, проводится выборочная проверка в соответствии с правительственным распоряжением”, — отметила Парвиайнен.

Таким образом, проверки пассажиров, прибывающих из стран с низким уровнем риска, основываются, например, на том, сколько рейсов прибывает одновременно или из каких конкретно стран.

“Прежде всего, мы делаем это для того, чтобы не образовывалось длинных очередей и в одном помещении не скапливалось слишком много людей”, — добавила она.

Однако пассажиров, прибывающих в Эстонию из третьих стран, всегда проверяют как в Таллиннском аэропорту и порту, так и на пограничных пунктах восточной границы.

Вчера в Эстонии было выявлено 193 новых случая заражения коронавирусом. На данный момент вакцинировано 49,3% населения — эта цифра явно ниже среднего показателя по Европейскому союзу (53,7%).

В начале апреля этого года генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно подписал указ, согласно которому при въезде в Эстонию в обязательном порядке надо заполнять декларацию здоровья. Подписавший этот документ человек соглашается с тем, что после прибытия в Эстонию он должен соблюдать определенные ограничения. За нарушение этих правил можно получить штраф до 9600 евро.

“Департамент здоровья надеется, что все, на кого распространяется обязательство подать декларацию, это правило выполняет. Только так Департамент здоровья может внести свой вклад в обеспечение безопасности и сохранности здоровья каждого человека”, — предупреждает Департамент.

Те, кто въезжает в страну, должны предоставить Департаменту здоровья свои личные данные (имя, личный идентификационный код, номер документа, номер телефона, адрес электронной почты, гражданство, адрес пребывания в Эстонии, список стран, которые посещали во время поездки, а также данные путешествующих с вами несовершеннолетних детей).

Но в реальности, как оказалось, эту декларацию никто уже не проверяет. Все основывается на доверии.





DELFI