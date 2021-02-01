Дата публикации: Вчера, 12:11 Просмотрено: 146

С понедельника предстоят изменения в расписаниях поездов Elron, сообщает сайт железнодородного предприятия.

Фото: DELFI

Новые расписания затронут все направления, и в большинстве случаев они будут в пределах нескольких минут.

«Успешный ход работ по расширению Балтийского вокзала означает, что для поездов будут установлены дополнительные ограничения скорости, в результате чего будет необходимо скорректировать и все расписания. К счастью, в основном изменения будут незначительными, однако в случае некоторых отдельных поездов расписание изменится на пару десятков минут. В связи с этим просим всех пассажиров проверить привычные для них времена отправлений», – сказал руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.

Подробную информацию об изменениях в расписаниях можно найти на сайте Elron, и уже совсем скоро она будет размещена на информационных стендах, расположенных на платформах ожидания.





BNS