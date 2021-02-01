Viru Prospekt В Эстонии перевозить мусор не мотивирует даже зарплата в 4000 евро! » Сайт газеты "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка О нас

Конвейер новостей / В стране и мире / РеспубликаВ Эстонии перевозить мусор не мотивирует даже зарплата в 4000 евро!

Дата публикации: Вчера, 13:52 Просмотрено: 92

Если от перевозки мусора водителей отпугивают плохие условия труда, то у водителей-дальнобойщиков проблема в строгих регуляциях и неконкурентоспособной зарплате, пишет Ärileht.

В Эстонии перевозить мусор не мотивирует даже зарплата в 4000 евро!
Фото: MARGUS PAHV

"Вонь, черви и сто других бед", — перечисляет руководитель крупнейшей мусоровозной фирмы Эстонии Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде причины, почему на перевозку мусора трудно найти людей. "У нас бывали очень хорошие работники, которым работа в остальном по силам и подходит, но когда каждый день ходишь за мусорный ящик блевать, то вскоре понимаешь, что, несмотря на высокую зарплату, ты не можешь делать эту работу", — говорит Лууде.


DELFI

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все