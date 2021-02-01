Режиссер церемонии открытия Олимпиады уволен из-за шутки о Холокосте

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Режиссер церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио Кэнтаро Кобаяси уволен за день до этого события. Причиной стала шутка о Холокосте, которую он в качестве комика отпустил в 1990-е годы.

Олимпийские кольца в Токио. Фото: SCANPIX / EPA

Как передает агентство Франс-пресс, 23 года назад Кобаяси и еще один комик подготовили скетч, в котором они предстают актерами, развлекающими детей. В ходе этого номера будущий режиссер показывает на бумажные куклы и говорит: "Они у нас остались с того раза, когда ты предлагал поиграть в Холокост".

Глава оргкомитета Олимпиады Сэйко Хасимото объяснила решение об увольнении режиссера тем, что его слова осмеивают "болезненные исторические факты", передает Русская служба Би-би-би.

После того как об этой шутке стало известно, режиссер подал в отставку и выразил сожаление в связи со своим поведением. "Развлекательные шоу не должны вызывать у людей неприятные чувства. Я понимаю, что эти употребленные по глупости слова были ошибочными, и я о них сожалею", - сказал Кобаяси.

С осуждением шутки в числе прочих выступил еврейский Центр Визенталя, занимающийся борьбой с антисемитизмом и увековечиванием памяти жертв Холокоста. "Ни у кого, даже у самых творческих людей, нет права смеяться над жертвами нацистского геноцида", - сказал представитель центра Абрахам Купер.

Череда скандалов

После увольнения режиссера церемонии открытия организаторы Олимпиады решают, каким образом должно состояться это событие. Из-за пандемии коронавируса его должны посетить всего около 950 человек.

"Учитывая, что церемония должна состояться уже совсем скоро, мы приносим извинения за то, что заставили переживать тех, кто принимает участие в Олимпиаде, гражданам Токио и японской публике", - сказала при этом Хасимото.

Скандал вокруг режиссера - далеко не первый случай, когда участвующих в организации Олимпиады людей отстраняют из-за не политкорректных высказываний.

На этой неделе композитору церемонии открытия Олимпиады в Токио пришлось уйти из-за того, что в детстве он систематически издевался над одноклассниками - и говорил журналистам, что не жалеет об этом.

В марте креативный директор Игри Хироси Сасаки был уволен после того, как пошутил, что японский комик и модельер "плюс-сайз" Наоми Ватанабе могла бы стать "оlympig", то есть "олимпийским поросенком".

А в начале года в отставку подал сам глава оргкомитета Олимпийских игр-2021 в Токио Ёсиро Мори - причиной стали его высказывания в отношении женщин, входящих в состав комитета. В частности, Ёсиро Мори сказал, что женщины слишком много говорят и совещания с их участием длятся слишком долго. Также по его словам, женщины в ходе заседаний все время пытаются соперничать друг с другом.

После этого главой оргкомитета была избрана Сэйко Хасимото, бывшая министр по делам Олимпиады, конькобежка и велогонщица.

Проблемы из-за коронавируса

Кроме того, многие японцы возражают против проведения Игр, поскольку опасаются, что они приведут к распространению коронавируса. По данным последних опросов, Олимпиаду не одобряют около 55% населения страны, сообщает агентство Рейтер.

Среди спортсменов и других участников Олимпиады уже обнаружено немало случаев Covid-19. По состоянию на четверг положительный диагноз получил уже 91 человек из имеющих аккредитацию на Играх.

При этом в Японии вакцинацию прошла только треть населения, в связи с проведением Олимпиады в Токио объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Тем временем соревнования на Олимпийских играх уже начались - одним из первых событий стал турнир по софтболу, в котором сборная Японии одержала победы над командами Мексики и Австралии.





ERR