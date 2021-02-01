Правительство планирует снизить численность посетителей мероприятий

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Правительство планирует из-за роста заболеваемости коронавирусом снизить численность посетителей мероприятий.

Фото: baltnews.ee

Исполняющий обязанности премьер-министра министр государственного управления Яак Ааб на состоявшейся в четверг пресс-конференции правительства сказал, что индекс заражаемости сейчас между показателями 1,2-1,3, и в ближайшие недели, конечно, вырастет. “Ситуация серьезная”,- сказал Ааб.

Министр а здоровья и труда Танель Кийк отметил, что по сравнению с ситуацией на Иванов день, сейчас показатели заражаемости выросли втрое. По его словам, выбор стоит между двумя вариантами: установить самые обширные ограничения или проводить самую широкую вакцинацию.

Оба министра заявили, что с ростом показателей заболеваемости придется рассмотреть снижение допустимого числа участников мероприятий.





BNS