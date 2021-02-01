Дельта-штамм в Эстонии доминирует и распространяется внутри страны

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Интенсивность заболеваемости коронавирусом по всей Эстонии в соответствии с матрицей риска ECDC средняя, дельта-штамм доминирует и распространяется внутри страны.

Иллюстративное фото: tass.ru

В течение 28 неделе в Эстонии добавилось 375 случаев заболевания. По сравнению с предыдущей неделей количество новых случаев увеличилось на 24,6 процента, а уровень инфицирования R увеличился до 1,2–1,3 по всей Эстонии, тогда как на прошлой неделе R составлял 1–1,2.

«Каждый человек может вакцинацией снизить опасность распространения инфекции, - сказала заведующая отделом инфекционных заболеваний департамента здоровья Ханна Сепп. - Конечно, я призываю по возможности всех пройти вакцинацию» .

Сепп сказала, что связанные с дельта-штаммом случаи по-прежнему регистрируются во всех уездах, кроме Хийумаа. «Сейчас мы прогнозируем, что конце июля - начале августа будет более 500 инфицированных в неделю, а к середине августа 14-дневный показатель заражения на 100 000 человек превысит 100», - сказала Сепп.

С 26 недели дельта-вариант стал доминирующим, и началось распространение внутри страны. «Удельный вес дельта-штамма вырос до 92 процентов», - добавила Сепп.

На 28 неделе снижение заболеваемости наблюдалось только в Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа, заболеваемость оставалась стабильной на Хийумаа и в Рапламаа. В других уездах заболеваемость была в тренде роста.

По сравнению с 27-й неделей снизилось количество заражений в кругу знакомых, на работе и доля случаев, когда не известно, где произошло заражение. Увеличилась доля заражений, завезенных из-за границы и произошедших в кругу семье.

Симптоматические случаи составили 92,8 процента, бессимптомные - 7,2 процента общего числа случаев. По словам Сепп, болезнь обычно распознается по плохому самочувствию и головной боли. Сейчас заболевает главным образом молодежь, не прошедшая вакцинацию.

Больничное лечение требовалось 6,9 процента общего числа пациентов. На 28 неделе были госпитализированы 16 человек, это на 27,3 процента меньше, чем на 27 неделе. На 28 неделе в госпитализации нуждались 20 процентов заболевших старше 60 лет, Риск быстрого роста загруженности больниц сейчас низкий.

К летальному исходу в Эстонии привел 1271 случай, то есть 0,96 процента случаев COVID-19. На 28 неделе скончался невакцинированный 81-летний человек.





BNS