Лутсар: заболеваемость коронавирусом растет за счет молодых людей

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В Эстонии увеличение заболеваемости коронавирусом происходит преимущественно за счет молодых людей, уверена вирусолог Ирья Лутсар.

Ирья Лутсар. Фото: Siim Lõvi / ERR

"Увеличение заболеваемости по-прежнему происходит в основном за счет молодых людей.

Скажем, в такой возрастной группе, как старше 70 лет или даже чуть больше 50 лет случаев инфицирования относительно мало, что позволяет нам относиться к ситуации более спокойно", - рассказала Лутсар во вторник в интервью радионовостям ERR.

"Это, в свою очередь, означает, что загруженность больниц была довольно стабильной в течение нескольких недель", - добавила Лутсар, отметив, что количество пациентов в больницах колеблется в среднем от 15 до 20 человек, а показатели смертности от коронавируса по-прежнему остаются низкими.

"Это положительная сторона, но уровень заболеваемости растет, да и показатели вакцинации оставляют желать лучшего, даже в старших возрастных группах. Поэтому надо прививаться сейчас, пока коэффициент распространения коронавируса вновь не вырос до пиковых значений, поскольку в этом случае и иммунизацию будет проводить гораздо сложнее, - добавила Ирья Лутсар. - Так что, наш совет правительству вакцинировать, вакцинировать и еще раз вакцинировать. Это на данный момент самое главное пожелание. Надо использовать эту передышку. Не думаю, что нам опять нужны ограничения, но также не считаю, что мы должны относиться к происходящему, как будто все уже позади".





ERR