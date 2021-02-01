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Дата публикации: Сегодня, 14:19 Просмотрено: 114

Больничная касса предоставит доплаты за вакцинацию семейным врачам, медсестрам и специалистам по уходу , проведенную в течение трех месяцев.

Больничная касса будет доплачивать медикам за вакцинацию
Иллюстративное фото: narvamama.ee

Чтобы повысит темп вакцинацию и обеспечить к осени охват иммунизацией против Covid-19 не менее 70 процентов населения, Больничная касса будет платить дополнительно поставщикам услуг с 1 июля по 30 сентября, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Больничной кассы.

Семейным врачам, медсестрам и специалистам по уходу Больничная касса выплатит по 50 евро в дополнение к обычным гонорарам за каждые 20 проведенных вакцинаций. Учитываются все прививки первой и второй дозами с 1 июля по 30 сентября.


BNS

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