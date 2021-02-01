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Конвейер новостей / ПолитикаКерсти Калюлайд хочет быть президентом, но станет главой НАТО?

Дата публикации: Сегодня, 14:30 Просмотрено: 362

Портал Politico спекулирует на тему, кто в сентябре 2022 года может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Одним из возможных кандидатом называют президента Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет Postimees.

Керсти Калюлайд хочет быть президентом, но станет главой НАТО?
Керсти Кальюлайд. Фото: MICHELE TANTUSSI

По данным Politico, в коридорах НАТО в течение некоторого времени звучит мысль, что существующей более 70 лет альянс наконец-то может возглавить женщина. К тому же у Восточной Европы есть прекрасная возможность послать сильный сигнал Москве. По нынешним критериям есть три фаворита: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд.
По словам Politico, шансы Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, выполнившая требование о выделении двух процентов ВВП на оборону.

Срок полномочий Кальюлайд на посту президента истекает осенью этого года. И хотя она подтвердила свою готовность ко второму сроку, парламентские партии пока не выразили ей должной поддержки.


BNS

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