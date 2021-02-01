Керсти Калюлайд хочет быть президентом, но станет главой НАТО?

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Портал Politico спекулирует на тему, кто в сентябре 2022 года может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО. Одним из возможных кандидатом называют президента Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет Postimees.

Керсти Кальюлайд. Фото: MICHELE TANTUSSI

По данным Politico, в коридорах НАТО в течение некоторого времени звучит мысль, что существующей более 70 лет альянс наконец-то может возглавить женщина. К тому же у Восточной Европы есть прекрасная возможность послать сильный сигнал Москве. По нынешним критериям есть три фаворита: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

По словам Politico, шансы Кальюлайд может увеличить то обстоятельство, что Эстония одна из немногих стран НАТО, выполнившая требование о выделении двух процентов ВВП на оборону.

Срок полномочий Кальюлайд на посту президента истекает осенью этого года. И хотя она подтвердила свою готовность ко второму сроку, парламентские партии пока не выразили ей должной поддержки.





BNS