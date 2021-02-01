Число новых случаев коронавируса в Эстонии растет третью неделю подряд

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Число новых случаев заражения коронавирусом, которое последовательно снижалось с середины марта, на прошлой неделе снова выросло в недельном сравнении. Темпы распространения инфекции растут в Эстонии третью неделю подряд.

Тестирование на коронавирус. Фото: Siim Lõvi / ERR

С 12 по 18 июля было выявлено 362 новых случаев заражения - на 20,2% больше, чем неделей ранее, когда инфекцию обнаружили у 301 человека.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость увеличилась с 39 до 49,74 случая на 100 000 населения. Показатель пока остается ниже отметки в 50 случаев во всех уездах, кроме Пярнуского (70,78), Выруского (70,59), Раплаского (60,09) и Харьюского (55,53).

Распространение коронавируса в Эстонии ускорилось с начала февраля и достигло пика в середине марта - 10 604 новых случая за неделю, после чего начало снижаться. Тренд к снижению заболеваемости сохранялся четырнадцать недель подряд и достиг низшей точки 21-27 июня, когда за неделю было выявлено всего 163 случая заражения.





ERR