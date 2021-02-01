Из-за вспышки дельта-штамма в детском лагере заразились почти 30 детей

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В детском лагере в Пярнумаа около 30 детей заразились коронавирусом, по предварительным данным, речь идет о дельта-штамме.

Иллюстративное фото: deti-travel.ru

По данным департамента здоровья, в действующем в Пярнумаа детском лагере произошла вспышка коронавируса — из 79 детей двух смен на данный момент заразились 29, передал департамент. По предварительным данным, речь идет о более заразном дельта-штамме.

По словам заведующей Ляэнеским региональным отделением департамента Кадри Юхкам, заболевшие дети приехали из разных уездов, первые случаи были зарегистрированы в Пыхьяском региональном отделении 8 июля, в Лыунаском 9 июля, а в Ляэнеском 10 июля.

Организаторы лагеря не проинформировали департамент здоровья о заболевших детей, что способствовало распространению инфекции. Кроме того, в лагере приняли вторую смену, несмотря на то, что у ряда детей из предыдущей смены были симптомы заболевания. «Проведенные инспекторами департамента здоровья интервью показали, что первые дети заболели еще 30 июня и 1 июля, но организаторы не заподозрили у детей COVID-19 и поэтому не стали их изолировать», - сказала Юхкам.

По оценке департамента, скорость распространения коронавируса в Эстонии возросла, а коэффициент заболеваемости R уже которую неделю превышает отметку 1,0. Эта ситуация обусловлена в том числе ростом доли дельта-штамма, которая на прошлой неделе достигла 80 процентов. Дети, как правило, легче переносят заболевание, часто бессимптомно, поэтому они не остаются дома и могут не обращаться к врачу. Поскольку дети активнее и часто контактируют в ходе различной деятельности, среди них выше вероятность передачи инфекции

«От детей инфекция передается дальше членам их семей, которые в свою очередь могут распространять ее на рабочем месте. Мы видим по поступившим нам данным, что за последние две недели заболеваемость среди детей выросла. Например, один 12-летний ребенок с коронавирусом участвовал в тренировке, в результате заразились 13 участвовавших в ней детей», - сказала Юхкам.

Гендиректор департамента здоровья Юллар Ланно призвал всех быть крайне осторожными. «Дельта-штамм намного заразнее прежних штаммов и, хотя мы надеялись, что до осени уровень заболеваемости будет очень низким, реальность совершенно иная. Очаги могут возникать внезапно, а заболевание может распространяться быстро. Таким образом, департамент здоровья уделяет особое внимание быстрому выявлению заболевших и их близкоконтактных, чтобы предупредить распространение вируса. Каждый из нас должен понимать, что крайне важно в случае болезни или близкого контакта оставаться дома», - сказал Ланно.

Департамент здоровья направил департаменту образования и молодежи письмо, в котором указывает на необходимость соблюдения мер инфекционной безопасности при организации детских лагерей. В том числе подчеркивается необходимость продумать действия в случае заболевания ребенка. Жаркая погода, кондиционированный воздух и плавание могут вызывать у детей различные симптомы, при которых можно не заподозрить COVID-19, При появлении любых симптомов вирусного заболевания больного следует изолировать, а работник здравоохранения должен осмотреть и протестировать его.

Следует немедленно связаться с родителем и попросить при первой возможности приехать за ребенком. До получения результата теста ребенок должен находиться в самоизоляции. Организатор лагеря должен также немедленно проинформировать региональное отделение департамента здоровья о заражении в группе и выявить всех близкоконтактных. Важно, чтобы персонал был вакцинирован от COVID-19, Рекомендуется иметь запас экспресс-тестов на SARS-CoV-2.





BNS