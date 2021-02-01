"Сталинские и гитлеровские методы". Март Хельме о премьер-министре

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Премьер-министр Кая Каллас пообещала, что во время новых ограничений многие двери будут открыты для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Март Хельме (EKRE) считает план реформистов недопустимым.

Март Хельме (EKRE). Фото: ILMAR SAABAS

Хельме заявил, что премьер-министр использует "сталинские и гитлеровские методы". Он вопрошает, что же будет дальше — вакцинированных и невакцинированных людей будут различать по знаку на груди?

Хельме считает, что в качестве альтернативы для мотивации людей к вакцинированию нужно проводить разъяснительную работу и сделать вакцинацию легкодоступной.

"Люди не хотят быть подопытными кроликами. Вакцинация не должна быть принудительной, и нельзя дискриминировать тех, кто не вакцинирован", — заявил Хельме.

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип недавно заявил, что невакцинированные люди и вовсе должны сидеть дома. "Каллас и Ансип занимаются коммунистической раскольнической деятельностью. Но что с них взять… Они просто не способны по-другому мыслить", — считает Хельме.





DELFI