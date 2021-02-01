В эстонском парламенте одобрили создание "Крымской платформы"

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Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной выразила одобрение инициативе украинских властей по созданию "Крымской платформы" и ее парламентского измерения.

Иллюстративное фото: Википедия

Стратегическая конечная цель й консультативно-коммуникационного механизма "Крымской платформы" – обеспечить деоккупацию Крыма и выразить этому свою сильнейшую поддержку, сообщила в пятницу пресс-служба Рийгикогу.

"Мы искренне надеемся, что инициатива станет возможностью для международных организаций, демократической общественности и стран, придерживающихся схожих позиций, выразить свою поддержку платформе, особенно принимая во внимание тот факт, что первый саммит "Крымской платформы" состоится 23 августа 2021 года в Киеве", - говорится в заявлении парламентской группы по связям с Украиной.

"Мы верим в то, что международная общественность должна уделять пристальное внимание ситуации в Крыму. Обеспечение сбалансированной региональной безопасности и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах должны оставаться важнейшим вопросом", - отмечается в заявлении.

Депутатская группа Рийгикогу по парламентским связям с Украиной по-прежнему осуждает незаконную аннексию Крыма, нарушения прав человека, в особенности притеснение национальных меньшинств и расовую дискриминацию крымских татар, а также игнорирование международного права со стороны Российской Федерации.

Также члены группы в очередной раз подтвердили свою неизменную поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и ее твердому желанию достичь мирного решения конфликта.

Для более эффективной организации вовлечения депутатская группа по парламентским связям с Украиной приняла решение стать контактным центром парламентского измерения Крымской платформы.

Заявление подписали все 22 члена группы.





ERR