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Правительство в четверг приняло решение, что Эстония пожертвует 400000 доз вакцины AstraZeneca странам Африки к югу от Сахары для борьбы с пандемией коронавируса.

Иллюстративное фото: pixabay

В середине июня правительство решило пожертвовать в общей сложности 800 000 доз вакцин, и тогда решение предусматривало передачу 400 000 доз на двусторонней основе странам Восточного партнерства и 400 000 доз через COVAX - глобальный механизм распределения вакцины от COVID-19.

В своем принятом в четверг решении правительство уточнило, что дозы вакцины AstraZeneca, переданные через COVAX, будут отправлены в страны Африки к югу от Сахары. Среди стран региона - Мали, где Эстония участвует в поддержании мира, а также Кения и Уганда, где у Эстонии есть проекты в области сотрудничества в целях развития и оцифровки.

Эстония участвует во всех соглашениях о предварительных закупках вакцин в ЕС, и, поскольку количество зарезервированных доз вакцины превышает потребности населения Эстонии, оставшиеся дозы вакцины AstraZeneca будут переданы в дар тем странам, в которых до сих пор нет вакцины или она в недостаточных количествах. Передача вакцин осуществляется в сотрудничестве Министерства социальных дел, Министерства иностранных дел, Министерства обороны и департамента здоровья.





BNS