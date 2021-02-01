Риск распространения коронавируса снова повысился до желтого уровня

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Снизившийся в Эстонии накануне Иванова дня до зеленого, то есть низкого уровня, риск распространения коронавируса снова повысился до желтого или среднего уровня.

Иллюстративное фото: timesofindia.indiatimes.com

Желтый уровень угрозы означает, что в сообществе есть очаги инфекции, но инфекция не имеет широкого распространения, сообщила в четверг BNS пресс-служба правительства. При таком уровне избегать заражения особенно важно группам риска. Всем, кто еще не привился, стоит защитить себя от вируса вакцинацией.

Правительство на состоявшемся в четверг заседании кабинета министров приняло к сведению изменение уровня риска.

Четырехуровневая система оценки риска следует из программы организации общественной жизни в условиях распространения коронавируса. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвет обозначают соответственно низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска. Каждому уровню риска соответсвует определенный набор действий, при помощи которых каждый человек, организация и государство могут способствовать воспрепятствованию распространения коронавируса.

При оценке уровня риска учитывается среднее количество заразившихся и умерших от коронавируса за последние семь дней, процент положительных тестов, число госпитализированных, находящихся на лечении в больнице и подключенных к аппарату искусственного дыхания пациентов, а также доля случаев заражения из неизвестного источника за последние 14 дней среди всех зараженных. Уровень риска пересматривается правительством раз в неделю и публикуется на сайте kriis.ee.





BNS