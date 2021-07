Иностранное издание сообщило, что в Эстонии живет 13 миллионов человек

Иностранное издание хорошо знает новейшую историю Эстонии, однако, как правильно пишется имя президента и сколько здесь живет человек, они так и не узнали. Об этом пишет Kroonika.

Фото: KIUR KAASIK

В издании Stock News Word появилась статья о “не очень известной миру” Эстонии, в которой описывается жизнь при советской власти и то, как страна начала меняться после восстановления независимости.

Речь идет не только о последних десятилетиях в целом. Статья новая и также содержит упоминания о коронавирусе, из-за которого студенты должны были учиться дома, а родители — работать из домашнего офиса.

Поэтому и удивительно, почему некоторые важные вещи были написаны неправильно. Все, что нужно было сделать, чтобы проверить их, — это погуглить или посмотреть в Википедии.

В статье президента Эстонии зовут Kirsti Kalzulaid и говорится, что в Эстонии проживает 13 миллионов человек. Можно подумать, что это просто опечатка, но в статье использована цитата президента якобы 2016 года, которая была неправильно переписана, ее нельзя считать опечаткой.

Автор: STOCK NEWS WORLD

Первая же ссылка в Google выдает, что твит датируется 2018 годом, и Кальюлайд, которая сказала, что в Эстонии живет 1,3 миллиона человек.

#Estonia is 1,3million people and we have 4 unicorns. There are no other so small countries in the world with 4 unicorns today #NorthernLight