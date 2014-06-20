У Astri организуют вакцинацию без предварительной регистрации

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Вакцинацию без предварительной регистрации начнет с пятницы в сотрудничестве с государством предлагать Astri Grupp в своих торговых центрах и на рынках в Таллинне и Нарве.

Торговый центр Astri. Фото: stena.ee

С пятницы вакцинацию можно пройти в Нарве в центре Fama, а в субботу на таллиннском Центральном рынке.

«Как оператор нескольких рынков и торговых центров, Astri Group осознает свою ответственность и возможность помочь ускорению вакцинации, чтобы способствовать предотвращению третьей волны коронавируса. Мы рады стать партнером Министерства социальных дел и департамента здоровья, предложив площадки для организации вакцинации. В течение дня наши рынки и торговые центры посещают тысячи людей, и организация на траектории повседневного передвижения людей пунктов, где пройти вакцинацию можно без предварительной регистрации, - это хорошая возможность сделать вакцинацию более удобной, чем раньше», - сказал представитель Astri Group Тармо Клейманн.

Вакцинацию будут проводить медработники. «В сотрудничестве с нашими партнерами мы подтвердим все даты вакцинации в кратчайшие сроки. В настоящее время известно, что вакцинация будет проводиться 16, 22 и 29 июля с 16 до 19 часов в Нарве. Утверждено также время работы пункта вакцинации на таллиннском Центральном рынке 17 июля и с 22 по 24 июля с 10 до 15 часов. Точная информация о вакцинации будет размещена на сайте Astri», - добавил Клейманн.





BNS