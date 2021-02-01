Скоро в Эстонии будет по 100 заболевших в день?

Дата публикации: Сегодня, 14:00 Просмотрено: 95

По словам члена научного совета и профессора математической статистики Кристы Фишер, коэффициент заражаемости в Эстонии вырос до 1,2 и не похоже, что в ближайшее время будет снижаться.

Член научного совета и профессор математической статистики Криста Фишер. Фото: ARGO INGVER

”К сожалению, дельта-штамм набирает обороты и он более заразен, чем другие штаммы. Действительно, можно ожидать, что рост продолжится, — сказала Фишер Delfi. — Нет ни одного логического объяснения, почему рост должен обернуться спадом”.

Если сравнивать с прошлой неделей, то рост заболеваемости составил 40%. ”Рост начался с Яанова дня, до этого цифры были приятно низки. Теперь же в рабочие дни около 50”, — сказала Фишер. Могут ли эти цифры во второй половине июля увеличиться до сотни? ”Да, это не исключено”, — признает Фишер.

Она отмечает, что в настоящее время количество случаев заражения среди пожилых людей невелико. ”В основном, сейчас заболеваемость наблюдается среди молодых”, — отметила профессор. По ее словам, 20% заболевших люди старше 50 лет, что не очень высокий показатель.

Фишер сказала, что нынешняя ситуация роста схожа с таковой в октябре-ноябре прошлого года. Тогда на первых порах рост был медленный, но с нового года ситуация резко ухудшилась. Однако сейчас имеется одно большое отличие: доступность вакцин. ”Это самая простая и эффективная вещь, которую можно сделать для себя”.

Что касается ограничений, то сейчас, как отмечает Фишер, в них необходимости нет, однако не факт, что так будет и дальше.

Как уже сообщалось ранее, ученый совет прервал свой отпуск и вчера вечером собрался для обсуждения ситуации с ростом заболеваемости. Ученые отметили, что основное в данном вопросе — это вакцинация.





DELFI