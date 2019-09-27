Начинается предварительное исследование причин гибели парома "Эстония"

Дата публикации: Вчера, 21:07 Просмотрено: 90

Предварительное исследование гибели парома "Эстония" начнется в среду. В течение десяти дней будут произведены технические замеры дна и судна. Итоги предварительной экспедиции будут использованы для основного исследования в следующем году.

Автор: stena.ee

В среду ледокол ЭВА-316 отправится на предварительное исследование парома "Эстония", затонувшего в 1994 году. Главная задача - провести технические замеры морского дна и остова. Эти данные будут использованы в основном исследовании, которое согласно планам, пройдет весной следующего года, сообщила "Актуальная камера".

"Цель заключается в том, чтобы выяснить, где именно находятся повреждения, насколько они велики и какова их специфика. Это делается для того, чтобы мы знали, какие технологии понадобятся при фундаментальном исследовании в следующем году", - объяснил руководитель Бюро расследований по вопросам безопасности Рене Арикас.

Помимо экипажа судна, на исследование отправляются экспедиторы, документалисты и представители родственников погибших. Как из Швеции, так и из Эстонии. Первый этап исследования продлится примерно десять дней, но последствия пандемии коронавируса могут нарушить намеченные планы.

"Часть техники все еще находится на таможне, мы планируем ее получить во вторник вечером. Кроме того, из-за новых ограничений в Финляндии, экипаж прибыл не в полном составе. Отменен рейс наших техников из США в Финляндию, а оттуда в Эстонию. Сейчас мы ищем альтернативные решения", - поделился Арикас.

Напомним, что в документальном фильме Discovery есть кадры, на которых в борту судна видна пробоина длинной четыре метра. В свете этой находки было решено провести новое расследование причин катастрофы.





ERR