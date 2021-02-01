Кая Каллас: Эстония вышлет российского дипломата

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В ответ на решение властей России выслать эстонского дипломата Эстония предпримет зеркальный шаг, сообщила в четверг на пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Каллас.

Кая Каллас. Фото: Tairo Lutter / Postimees Grupp / scanpix Baltics

По словам Каллас, в практике международного общения это норма - когда одна страна высылает дипломата, другая сторона имеет право на симметричный ответ.

«Да, у нас тоже есть план предпринять такой шаг, - прокомментировала Каллас решение российских властей выслать эстонского дипломата. - И что еще важно, что произошедший в Петербурге инцидент был провокацией со стороны Федеральной службы безопасности по отношению к эстонскому дипломату».

«Наш представитель выполнял свою обычную работу в соответствии с действующими в этой стране правовыми актами, регулирующими такую деятельность. Мы осуждаем действия России», - сказала Каллас.

Накануне стало известно, что решением властей России консул генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте был объявлен "persona non grata", ему было предписано покинуть Россию в течение 48 часов.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, 7 июля в МИД России была также вызвана временная поверенная в делах посольства Эстонии в России Улла Уйбо.

«Российской стороной заявлен решительный протест в связи с деятельностью по сбору разведданных, несовместимой с дипломатическим статусом, консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.





BNS