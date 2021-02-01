В Нарве привившиеся "Спутником" хотят получить укол и другой вакциной

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В Нарве зафиксировали проявление интереса к получению вакцины от коронавируса со стороны лиц, которые ранее уже были привиты российским препаратом Sputnik V. Однако эксперты советуют им подождать с двойной вакцинацией.

Иллюстративное фото: pixabay / AlexFedini

Интерес к повторной вакцинации, но уже признаваемыми в Евросоюзе препаратами обусловлен тем, что далеко не все государства Европы признают "Спутник" и так называемые сертификаты прививок из третьих стран, сообщают радионовости ERR.

По словам Натальи Метелецы, старшей медсестры Нарвской больницы, за последние две недели увеличилось количество желающих сделать двойную вакцинацию.

"К нам обращаются нарвитяне, которые прошли вакцинацию "Спутником" в России. Они спрашивают, можно ли им теперь получить в Эстонии другую вакцину" - сказала Метелица.

По ее словам, за последние две недели в день поступает в среднем 1-2 таких обращений.

"Люди сетуют на то, что не все страны акцептируют "Спутник" и им нужна другая вакцина, которую производят в ЕС. Но мы отвечаем, что те, кто прошел курс вакцинации "Спутником", не могут получить другую вакцину", - сказала старшая медсестра.

Глава консультирующего правительство по вопросам коронавируса научного совета Ирья Лутсар советует людям подождать с двойной вакцинацией, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья.

"У нас нет данных, как будут взаимодействовать различные вакцины в организме. После того как вы получили две дозы "Спутника" мы не знаем, какой будет реакция на Pfizer или Moderna. А AstraZeneca я точно не советую. Мы не знаем, как отреагирует иммунная система", - сказала Лутсар.

По словам вирусолога, даже после проведения исследований многое будет зависеть от политических решений по этой теме. Проблема была бы решена, если бы Европейское агентство по лекарственным средствам расширило список разрешенных вакцин, включив, в него например, Sputnik V. Тем более, что по имеющимся данным, она не кажется плохой.

"Публикации по "Спутнику" имеются, и глядя на них, можно сказать, что это не плохая вакцина. То есть, люди используют зарегистрированную во многих странах вакцину", - добавила вирусолог.





ERR