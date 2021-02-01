Эстонию посещает делегация Конгресса США

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Делегация Конгресса США в составе 12 человек посещает Эстонию с визитом со вторника по четверг.

Фото: gazeta.ru

В ходе визита делегаты обеих партий во главе с сенатором от штата Миссисипи Роджером Викером и сенатором от Мэриленда Беном Кардином встретятся с лидерами Эстонии, чтобы подчеркнуть твердую приверженность США региональной безопасности и долгосрочному партнерству США с Эстонией, сообщила в среду BNS пресс-служба посольства США в Таллинне.

Члены делегации представляют Комиссию США по безопасности и сотрудничеству в Европе и Независимую комиссию правительства США, которая способствует региональной безопасности посредством поддержки прав человека, демократии и экономического, экологического и военного сотрудничества.





BNS