Кийк: надо срочно вакцинировать еще 190 000 человек

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После продолжавшегося 14 недель периода снижения заболеваемости коронавирусом тренд переломился, и число новых случаев впервые выросло в недельном сравнении.

Министр здравоохранения и труда Танель Кийк. Фото: Siim Lõvi / ERR

Об этом сообщил во вторник на правительственной пресс-конференции министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Можем четко сказать, что ситуация с COVID-19 сейчас меняется. Тенденция к снижению остановилась, и теперь нам всем нужно прилагать усилия, чтобы ее восстановить", - сказал Кийк.

Он добавил, что особо заразный дельта-штамм коронавируса, впервые появившийся в Индии, теперь стал доминирующим вариантом вируса в Эстонии.

Он подчеркнул, что людям следует соблюдать требования к самоизоляции, а тем, кто еще не вакцинировался, следует сделать это при первой возможности.

"Отдельно можно отметить, что 70% (охваченного вакцинацией населения) кажется многим сложной, далекой [целью], но у нас сегодня есть целый уезд - Хийуский, который этого достиг. В уровне 70% нет ничего невозможного, это сложно, это далекая цель, но нам просто нужно к ней прийти, потому что альтернатива намного страшнее", - сказал министр.

Кийк отметил, что среди вакцинированных заразились вирусом 0,13%, а больничное лечение потребовалось для 0,02%.

По словам министра, для выхода на 70%-ый охват населения вакцинацией прививку должны сделать еще 190 000 человек.

Руководитель рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марек Сеэр сообщил на пресс-конференции о планируемом запуске вакцинационного автобуса. Он будет координироваться Вильяндиской больницей, а первую остановку сделает в Силламяэ. Кроме того, появится возможность сделать прививку без предварительной регистрации в Высу и Валга.

При этом Сеэр подчеркнул, что вакцинация с предварительной регистрацией остается основным способом получить прививку, и сейчас по Эстонии есть 6000 свободных номерков.





ERR