В Нарва-Йыэсуу в субботу будут вакцинировать отдыхающих

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В субботу, 10 июля, в здании спа-отеля Meresuu в Нарва-Йыэсуу состоится вакцинация от коронавируса без предварительной регистрации. Организатор акции - компания Corrigo - рассчитывает на активность как местных жителей, так и гостей курортного города.

Фото: booking.com

"Мы готовы вакцинировать всех желающих. В качестве вакцины будем использовать препараты Jannsen и Moderna", - рассказала радионовостям ERR исполнительный директор фирмы Corrigo Мерле Харьо.

Выбор препаратов обусловлен различным отношением населения к тому или иному типу вакцин.

"Некоторые хотят завершить вакцинацию уже после получения первой дозы, а некоторые больше доверяют двум дозам. У нас есть возможность предложить им самим выбирать", - добавила Харьо.

Организаторы акции рассчитывают на значительное количество желающих получить прививку от коронавируса.

"Мы знаем, что Нарва-Йыэсуу - очень популярное место для отдыха. Сюда приезжают люди со всей Эстонии. Мы дадим и возможность в дальнейшем отдыхать уже с защитой от коронавируса", - отметила Мерле Харьо.

Если ожидания Corrigo оправдаются и интерес к вакцинации будет высоким, то, по всей вероятности, акции по иммунизации на курорте будут продолжаться.

Получить прививку в спа-отеле можно будет с 14 до 18 часов.





ERR