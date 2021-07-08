Обновлено: Проблемные места по темпам вакцинации – Маарду и Силламяэ

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Из местных самоуправлений меньше всего вакцинировано от коронавируса в Маарду и Силламяэ, где привиты меньше 30% взрослого населения.

Вакцинация без предварительной записи в торговом центре Fama в Нарве. Фото: Дмитрий ФЕДОТКИН

В Маарду вакцинированы только 28,9% взрослого населения, а в Силламяэ – 29,7%.

В Нарве привиты 32,3% взрослого населения, в Кохтла-Ярве – 34,7% и в Нарва-Йыэсуу – 37,6%.

В Таллинне вакцинированы 49,8% совершеннолетнего населения, однако в районах города показатели разнятся. Если в Пирита привиты 63%, в Нымме – 62%, то в Ласнамяэ лишь 36,9% совершеннолетних.

В волости Валга вакцинированы лишь 41,5%, тогда как в других волостях Валгамаа доля иммунизированных значительно выше.

В Ида-Вирумаа самый низкий охват вакцинацией взрослого населения – 36%. В Валгамаа этот показатель составляет 49,6%, в Харьюмаа (включая Таллинн) – 51,7%, Пярнумаа – 52%.

Из уездов только на Хийумаа вакцинировано свыше 70% взрослого населения. Далее следует Тартумаа – 64%. В Ляэнемаа и Йыгевамаа, а также на Саарема вакцинированы 58%.





ERR