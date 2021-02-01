Обновлено: Из России в Эстонию скоро так просто будет не попасть

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Министр юстиции Марис Лаури (Партия реформ) дала своим работникам указание подготовить к четвергу законопроект о пересечении границы. Самые жесткие правила для въезда будут установлены для борющейся с дельта-штаммом (индийский) России.

Иллюстративное фото: centralasia.media

Согласно готовящемуся законопроекту, в случае ухудшения обстановки пересечение границы может быть остановлено, пишет rus.postimees.

По результатам юридического анализа правительство знает, что у Эстонии есть правовая возможность требовать на границе с Россией предоставление отрицательного теста на коронавирус. Сейчас приехать в Эстонию с востока можно в случае, если будет предъявлена справка о вакцинации или о том, что человек переболел. Для вакцинированных не предусмотрены и ограничения на перемещение.

По словам заместителя генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эгерта Беличева, проверка справок у прибывающих из третьих стран увеличивает нагрузку на работников департамента: «У выдаваемых в Эстонии справках о вакцинации имеется QR-код, при сканировании которого можно быстро проверить достоверность и уместность данных. Гражданами третьих стран справки часто выдают на бумаге и без защитных элементов, проверка оригинальности которых затруднена и затратна по времени».

Беличев сказал, что не отвечающие требованиям или имеющие признаки подделки справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном тесте имеются на восточной и юго-восточной границах, раньше они встречались и в северном регионе: «Въезд таким людям в страну запрещался. Также распространяются слухи о том, что в некоторых третьих странах можно купить справку о вакцинации, в действительности не проходя полного курса».

Россия занимает в Европе первое место по количеству смертей от коронавируса.

«Заседание правительства пройдет в четверг и по всем признакам можно предположить, что к этому времени законопроект будет принят», - сказала Марис Лаури Postimees и добавила, работникам сказано, что законопроект нужно подготовить как можно быстрее.

Согласно готовящемуся законопроекту, все, кто прибывает из третьих стран, например, из России, должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус, взятый из носоглотки. Кроме того, в Эстонии могут ввести правила для въезда: если люди прибывают на самолете из России, у них должен иметься результат теста: «А если приходят по земле, например, в Нарве, то тест делается на границе».

Если же выяснится, что результат положительный, то у Эстонии есть право не пустить граждан третьих стран и вернуть их обратно. Если речь идет о жителях Эстонии, гражданах Эстонии или гражданах Евросоюза, их нужно пустить на родину: в таком случае для них будут применяться ограничение на передвижение и другие меры, чтобы они не заразили других людей.

«Наши жители, естественно, попадут домой, несмотря на то, больные они или здоровые», - сказала премьер-министр Кая Каллас, добавив, что зараженные жители Эстонии по прибытию на родину должны будет оставаться в изоляции.

Правительство договорилось, что для прибывающих в Эстонию из стран с высоким риском заражения, наряду с PCR-тестом приемлемы и экспресс-тесты на антигены. Если результат первого экспресс-теста окажется отрицательным, то для сокращения времени нахождения в изоляции на шестой день нужно сдать PCR-тест.

В воскресенье оперативный штаб сообщил, что за сутки в России были выявлены 25 142 новых случая заражения коронавирусом, в результате заболевания умерли 663 человека.

В столице выявлены 7624 новых зараженных, умерли 111 ковидных пациентов.

Россия пытается справиться с распространением дельта-штамма коронавируса в то время, когда кампания по вакцинации замедлилась.

Всего в России коронавирус был выявлен у 5 610 941 человека, умерли 137 925 ковидных больных.

С 5 июля и до 11 июля 10-дневное ограничение на свободу передвижения введено для тех, кто прибывает из страны ЕС, Европейского экономического пространства и Шенгенской зоны, где показатель заражаемости более 150 на 100 000 жителей за последние 14 дней. В изоляции должны оставаться те, кто прибыл с Кипра, из Португалии и Великобритании.





BNS