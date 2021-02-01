Каллас: Эстония готова помочь Литве отразить давление Белоруссии

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Эстония готова оказать содействие Литве, попавшей под миграционное давление со стороны Белоруссии.

Кая Каллас и Ингрида Шимоните. Фото: Бюро премьер-министра Эстонии

Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила своей литовской коллеге Ингриде Шимоните, прибывшей в четверг в Таллинн с визитом.

Каллас и Шимоните обсудили оборонную политику и военное сотрудничество стран Балтии, а также ситуацию в Белоруссии и на литовско-белорусской границе.

Каллас подтвердила, что Эстония поможет Литве справиться с миграционным давлением со стороны Белоруссии. "Мы видим, как миграционное давление используется в нашем регионе как средство политического воздействия. Эстония поможет Литве через Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex)", - сказала Каллас.

Она добавила, что все страны Балтии прекратили торговлю электроэнергией с Белоруссией с ноября прошлого года, и важно найти устраивающие всех решения в отношении торговли электроэнергией с третьими странами.

"Надо двигаться по согласованному графику синхронизации наших электросетей с Центральной Европой, чтобы завершить проект в 2025 году", - подчеркнула глава эстонского правительства.

На встрече также обсуждались отношения с Россией. "Россия продолжает нарушать международные договоры. Важно, чтобы государства-члены ЕС постоянно давали единые сигналы по этой теме", - добавила Каллас.

По поводу климатической политики Каллас отметила необходимость увеличить инвестиции во внедрение возобновляемой энергии. Премьер-министры также обсудили реализацию проекта по строительству международной железнодорожной магистрали Rail Baltic и возможности сотрудничества в сфере строительства морских ветропарков в Балтийском море.

Каллас и Шимоните также указали на необходимость единой доступности и использования электронных ковид-сертификатов в ЕС. "Нам всем надо готовиться к осени, быстро вакцинировать [население] и обеспечить свободное передвижение людей", - сказала премьер-министр Эстонии.





ERR