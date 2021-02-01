В ЕС официально начал действовать паспорт вакцинации

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С четверга в 27 странах-членах Европейского союза официально вступил в действие паспорт вакцинации, позволяющий путешествовать в пределах сообщества с пониженными ограничениями.

Паспорт вакцинации ЕС. Фото: AFP / Scanpix

Паспорт представляет из себя электронный сертификат с QR-кодом, который подтверждает, что человек был вакцинирован от коронавируса, переболел им или сдал отрицательный тест, сообщила 1 июля "Актуальная камера".

Европейская комиссия рекомендует, чтобы детям младше 16 лет было разрешено путешествовать вместе с родителями на тех же условиях, но до начала поездки все же следует проверять требования, действующие при въезде в страну назначения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена тем, что число заражений в европейских странах снова растет. Тенденция особенно заметна в городах, в которых проходят матчи чемпионата Европы по футболу.

"Продолжавшийся 10 недель период, в течение которого в 53 странах европейского региона число заражений снижалось, закончился. На прошлой неделе число заражений выросло на 10%, поскольку люди стали больше общаться, путешествовать и собираться вместе; ограничения смягчаются. При этом ситуация быстро меняется в связи с новым дельта-штаммом (впервые появившимся в Индии), и несмотря на большие усилия стран-членов, миллионы людей в регионе по-прежнему не вакцинированы", - сказал директор по европейскому региону ВОЗ Ханс Клюге.





ERR