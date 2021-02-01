Свет: Хватит смеяться над теми, кто отказывается вакцинироваться!

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Хватит ”предвыборной кампании”. Почему бы не создать инфотелефон психологического консультирования для тех, кто хочет развеять страхи своих близких в вопросе вакцинации? Задается вопросом старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Владимир Свет. Фото: PRIIT SIMSON

Вместо того чтобы насмехаться над теми, кто отказывается от вакцинации, мы должны выслушать их и постараться выяснить их мотивы. Спокойный диалог, как известно, может привести к лучшим результатам, в том числе и при рекламе вакцинации.

Сейчас уже ясно, что в России набирает обороты новая волна коронавируса. В ставшей центром заражения Москве рост числа заражений и смертей объясняется т.н. дельта-штаммом, который агрессивнее прежних версий вируса. Решение там видят в более интенсивной вакцинации, которая до сих пор протекает в России отнюдь не быстро. Открытый границы и активный летний туризм в другие страны заставляют нас стать бдительнее.

Люди с облегчением вздохнули, когда показатели заражения вирусом стали спадать, но мы еще можем дорого поплатиться за это обманчивое чувство безопасности. Если мы хотим, чтобы новый штамм — который неминуемо дойдет и до нас — не разделил наше лето надвое, нам стоит задуматься о том, как до сих пор мы проводили и продвигали вакцинацию.

Прежними методами не достичь результатов

До сих пор реклама вакцинации строилась подобно предвыборной кампании: короткие и броские лозунги, упор на известные лица и их рейтинг, постоянные мероприятия на камеры и бесконечные пресс-конференции. Как и в предвыборных кампаниях, в кампании вакцинации подчеркивалось, что нужно сделать правильный выбор, и тогда всему обществу будет хорошо, то есть будет достигнута коллективная защита.

Видимо, это было верное и может даже единственно верное решение на начальном этапе вакцинации, чтобы дойти до ”базовых избирателей” вакцин. Однако, как известно, предвыборная кампания хорошо работает прежде всего для мобилизации уже лояльных, так называемых ядерных избирателей — едва ли ручками, плакатами и известными лицами можно на самом деле кого-то переубедить или вызвать доверие в отношении других кандидатов или партий. Таким образом, следующий этап вакцинации должен сфокусироваться на тех, у кого нет глубоких доверительных отношений с государством и его институтами.

Нужно начать с изменения отношения ко всей дискуссии вокруг вакцинации. Дискуссия о необходимости и опасности вакцин в прессе фактически завершено, и сейчас идет в соцсетях и на кухнях. Приоритетом должно стать снижение градуса этой дискуссии, поиск примирения, и, что сложнее всего, понимание страхов и аргументов скептиков и противников вакцинации.





В начале большой вакцинации в соцсетях было полно ироничных картинок, авторы которых смеялись над теориями заговора про Билла Гейтса, 5G и рептилий. Я и сам думал так пошутить после первого укола, но потом задумался: а что это даст? Те, кто хотят вакцинироваться, так или иначе сделают прививку. Те, кто боятся вакцинации или сомневаются, могут подумать, что я смеюсь над их страхами. Так и как же это может убедить кого-либо делать прививку?

Раскол мешает вакцинации

Нам нужно прекратить раскалывать общество на сторонников вакцин и скептиков. Мы годами говорили, что тело и здоровье человека неприкосновенны, и каждый сам волен принимать решения на эти темы. Начало использования вакцины AstraZeneca и дальнейшее ее освещение в прессе, которое касалось возможных связанных с вакциной, хоть и крайне редко встречающихся осложнений, сослужили вакцинам дурную службу. Таким образом, мы должны понимать, что убеждение кого-либо требует времени и что сомнения — это не признак глупости, а естественная человеческая натура.

И сейчас мы больше всего нуждаемся не в агрессивной кампании вакцинации, а в спокойном и понимающем диалоге с теми, кто в ней сомневается. На нынешнем этапе звездные врачи, ученые, политики и инфлюенсеры не в состоянии вызвать доверие у тех, кто не хочет вакцинироваться.

Кто же в силах создать доверие? Это может сделать каждый человек, среди близких которого есть те, кто отказался от вакцинации или же сомневается. Не так уж сложно выслушать и понять своих близких, друзей или коллег, которые не хотят делать прививку и осмеливаются публично это признать. Признание собственных страхов себе и окружающим уже требует большой смелости, и это нужно отметить.

Возможно, что в ходе этих бесед удастся выявить основные причины и мотиваторы, которые удерживают людей от вакцинации. Явно найдутся и те, кому не хватает информации и у кого нет доступа к информации, основанной на научных исследованиях. Точно есть и такие люди, у кого есть какие-то личные причины отказываться от вакцинации. И конечно будут и такие, кто верит в теории заговора и никогда не позволит себя вакцинировать — но и их можно выслушать и постараться примириться: в конце концов, мы ведь ходим по одним и тем же улицам и ездим в одних автобусах.

Например, почему бы не создать инфотелефон психологического консультирования для тех, кто хочет развеять страхи своих близких в вопросе вакцинации? Осмелюсь утверждать, что психологи нам в этой работе нужнее, чем пропагандисты.

Деление людей на лагеря и навешивание ярлыков не приведет ни к чему хорошему. Однако надежду дает индивидуальный подход: выслушаем, зададим вопросы и разъясним. Может быть так удастся в хотя бы в какой-то мере преодолеть скепсис в отношении вакцинации. Но тогда и вакцины должны быть как никогда доступными: одной и двумя дозами, в магазине и у семейного врача, с регистрацией и без.





DELFI