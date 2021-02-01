Темп вакцинации снизился и это внушает неудовлетворение - Каллас

Дата публикации: Сегодня, 13:45 Просмотрено: 93

По словам премьер-министра Каи Каллас, темп вакцинации снизился и это внушает неудовлетворение.

Иллюстративное фото: etu.ru

«Мы обсудили с министром здоровья и труда, как решить проблему и придать вакцинации скорости. С этой недели открыта вакцинация без предварительной регистирации», - сказала Каллас.

Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что вакцины, которые используются в текущем порядке, не входили в число испортившейся на складе департамента здоровья партии, а находятся у оптовых продавцов и в различных учреждениях здравоохранения.

«Таким образом, произошедшее на складе департамента здоровья не повлияет на темп вакцинации. В то же время, ни в коем случае не радует темп вакцинации», - сказал Кийк и добавил, что в дальнейшем вакцинация без предварительной регистрации станет нормой.

«Людям нужно предложить возможность комфортно вакцинироваться одновременно с повседневными занятиями», - сказал Кийк и в качестве примера отметил, что вакцинировать можно было бы в торговых центрах, например, на территории экспресс-клиник или аптек, где гарантировано выполнение требований охраны здоровья.





BNS