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Премьер-министр Кая Каллас сообщила на пресс-конференции правительства в четверг, что из России нельзя попасть в Эстонию без надежной справки о вакцинации.

Граница Россия - Эстония. Фото: pitbus.ru

«Полиция действует на границе с Россией так, как позволяет закон о государственной границе — то есть, людей, которые не могут предъявить вакцинационный сертификат ЕС или справку о перенесенном коронавирусе, отправляют назад», - сказала Каллас.

«Это важно для того, чтобы избежать третьей волны коронавируса. В то же время, известно, что дельта-штамм поддается вакцинации, так что я вновь призываю вакцинироваться», - сказала Каллас.

«Разумеется, наши люди могут вернуться домой, вне зависимости от того, больны они или здоровы», - сказала Каллас и добавила, что после возвращения в Эстонию инфицированные люди должны самоизолироваться.





BNS