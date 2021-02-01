В одной волости уже достигли коллективного иммунитета

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В волости Камбья в Тартумаа 71,1% совершеннолетних вакцинированы хотя бы одной дозой коронавируса, то есть достигнут уровень в 70%.

Тартуский центр вакцинации. Фото: ARGO INGVER

Второе мест занимает Хийумаа с 68,5%, третье Мухумаа с 66,7% (значительно опережает Сааремаа).

Довольно хорошие результаты наблюдаются в некоторых волостях Харьюмаа. Больше всего вакцинированных в волости Кийли, где привито 65,6% населения.

В Тартумаа на втором месте находится волость Луунья с 65% вакцинированных, такое же количество вакцинировано в волости Саку в Харьюмаа.

В самоуправления с наименьшим уровнем вакцинации привито менее 30 % населения.





DELFI