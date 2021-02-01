В одной волости уже достигли коллективного иммунитета

Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВ одной волости уже достигли коллективного иммунитета
Дата публикации: Сегодня, 13:06 Просмотрено: 82
В волости Камбья в Тартумаа 71,1% совершеннолетних вакцинированы хотя бы одной дозой коронавируса, то есть достигнут уровень в 70%.
Тартуский центр вакцинации. Фото: ARGO INGVER
Второе мест занимает Хийумаа с 68,5%, третье Мухумаа с 66,7% (значительно опережает Сааремаа).
Довольно хорошие результаты наблюдаются в некоторых волостях Харьюмаа. Больше всего вакцинированных в волости Кийли, где привито 65,6% населения.
В Тартумаа на втором месте находится волость Луунья с 65% вакцинированных, такое же количество вакцинировано в волости Саку в Харьюмаа.
В самоуправления с наименьшим уровнем вакцинации привито менее 30 % населения.
DELFI