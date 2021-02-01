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Конвейер новостей / ЗдравоохранениеВ Эстонии обостряется дефицит семейных врачей

Дата публикации: Сегодня, 10:49 Просмотрено: 79

Департамент здоровья объявил конкурс на поиск пяти семейных врачей, но списков, для которых врачей найти не удается, с каждым годом становится все больше. Половина семейных врачей – люди старше 60 лет. Ежегодно приходится искать замену и умершим врачам.

В Эстонии обостряется дефицит семейных врачей
Департамент здоровья ищет врачей для пяти списков. Фото: Olev Kenk / ERR

Департамент здоровья ищет в настоящее время врачей в Таллинн, Кейла и Эльва. В Валга и вовсе не хватает двоих врачей. В общей сложности проблема касается примерно 8700 пациентов.

Врач в Кейла был пенсионного возраста и скончался, его список нуждается в замене при первой возможности. В Эльва врач выходит на пенсию. Отказывающийся от списка врач в Таллинне тоже не первой молодости.

"Если конкурс провалится, то найдут временного врача, то есть общая врачебная помощь пациентам будет обеспечена", – сообщила пресс-секретарь Департамента здоровья Мерилин Верник.

Уход врачей – вопрос времени

Этот конкурс не отражает реальную нехватку семейных врачей в Эстонии. Самая удручающая ситуация, по всей видимости, в Валга. В Валга шесть списков семейных врачей, при этом все врачи – пенсионного возраста. Двое решили выйти на пенсию. Для одного списка врач нужен сразу, второй список останется без доктора с нового года.

"В Валга все доктора в почтенном возрасте и с огромными списками. Рано или поздно они решат уйти, это лишь вопрос времени", – описала ситуацию в приграничном городе глава Общества семейных врачей Ле Валликиви.

Как и население Эстонии, стареют и семейные врачи. Из 735 врачей по сути половина – 48% – люди старше 60 лет, то есть предпенсионного или пенсионного возраста. При этом 11% семейных врачей – старше 70 лет. Это значит, что многие семейные врачи в прямом смысле слова работают до смерти. Конкурсы на поиск преемников для списков скончавшихся врачей приходится организовывать каждый год.

Проблема усугубляется

Дефицит семейных врачей обостряется год от года. В Эстонии 785 списков, в 50 из них работает замещающий врач, то есть в стране всего 735 врачей.

Доля замещающих врачей также постоянно увеличивается. Для некоторых списков проводилось несколько конкурсов, но безрезультатно.

В Департаменте здоровья не уточняют, сколько конкурсов провалилось в этом году. Успешными были десять конкурсов, по их итогам нашли врачей для Таллинна, Хаапсалу, Ида-Вирумаа и Пыльвамаа.

"Все списки покрыты, но больше всего замещающих врачей в Ляэне-Вирумаа", – сообщила главный специалист отдела организации здравоохранения Департамента здоровья Грете Муст.

По словам представителя Общества семейных врачей Ле Валликиви, число провалившихся конкурсов не совсем отражает проблему, поскольку для регионов, в которые врача найти даже не надеются, конкурсы иногда не проводят.

Она убеждена, что статьи об обострении дефицита семейных врачей можно будет писать еще в течение десяти лет.

"Отказывающихся от списков врачей больше, чем выпускников университетов. В год отказываются 30-35 врачей, а резидентуру оканчивают примерно 20-25 человек. Резидентура в области семейной медицины самая многочисленная, но она не покрывает потребности всей Эстонии", – констатировала Валликиви.

Например, в этом году резидентуру по семейной медицине оканчивает 21 доктор.

Молодые врачи осмеливаются строить свою карьеру в действующих центрах, в которых им помогают создать или перенять список и команду. Если же речь идет об отдельном списке, который последние пять лет вел стремящийся выйти на пенсию врач, то молодой человек такую возможность использовать не спешит.


ERR

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