Семейные врачи помогут пожилым в Ида-Вирумаа довериться вакцинации

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Рекомендации семейных врачей помогут повысить в Ида-Вирумаа уверенность пожилых людей в отношении вакцинации, сообщает в среду Министерство социальных дел.

Иллюстративное фото: vaktsineeri.ee

Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется низким уровнем доверия к новым вакцинам и опасением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация по вакцинации семейных врачей.

Кроме того, опрошенные считают, что в вакцинации нет смысла, поскольку им кажется, что соблюдение ограничений и мер предосторожности обеспечивает достаточную защиту от заражения коронавирусом, а также COVID-19 не считается по их мнению серьезным заболеванием. Опрошенные верят также, что, когда другие делают прививки, то они тоже защищены.

В ходе исследования также спрашивали, что могло бы убедить респондентов пройти вакцинацию. «Выяснилось, что люди ждут конкретной рекомендации от семейного врача. Они также хотят, чтобы перед вакцинацией была проверка здоровья и после получения вакцины было более длительное время наблюдения за пациентом», – сказала руководитель исследовательской группы Visiit Primo OÜ Елена Роотамм-Вальтер.

Кроме того, по результатам исследования четкая и конкретная информация об опасностях COVID-19 и лучшие знания о защитном эффекте вакцин, предлагаемых в Эстонии, помогут мотивировать пожилых людей в Ида-Вирумаа пройти вакцинацию.

«Поскольку большинство респондентовпомимо эстонских каналовтакже получают информацию из российских медийных каналов, друзей и знакомых, им сложно отсеивать правдивую информацию. Важным считают также положительный пример тех, кто уже вакцинирован и то, что во время ограничений вакцинированные могут встречаться с членами семьи и друзьями», – отметила Елена Роотамм-Вальтер.

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, Ида-Вирумаа по-прежнему требует особого подхода.

«Мы видим, что люди в этом регионе не торопятся искать время для вакцинации в цифровой регистратуре, они нуждаются в дополнительной консультации и в хорошем смысле в подталкивании. Например, в Ида-Вирумаа хорошо работала вакцинация при работе или через работодателей – если идут коллеги, то идут и те, кто сомневался», – сказал Марек Сеэр.

«У нас также есть опыт, когда люди заходят несколько раз в центр вакцинации, обсуждают, думают и возможно проходят вакцинацию только на третий раз. Но тогда они уже приводят с собой и соседа. Поэтому завтра, в четверг, мы попробуем вакцинацию в нарвском торговом центре Fama без предварительной регистрации. Если мы увидим, что это работает, то мы расширим эту возможность. Тем не менее, есть возможность самостоятельно забронировать время для вакцинации либо в цифровой регистратуре по адресу www.digilugu.ee, либо по номеру 1247», – добавил он.

Рапорт был подготовлен в рамках квалитативного исследования исследовательской группой OÜ Visit Primo по заказу министерства социальных дел. Всего было опрошено 16 человек в возрасте от 64 до 88 лет, проживающих в Ида-Вирумаа и говорящих на русском как на родном языке.

По состоянию на утро воскресенья в Эстонии от COVID-19 хотя бы одной дозой вакцинировано 552 164 человека и 419 380 человек прошли полный курс вакцинации. В Ида-Вирумаа самый низкий охват вакцинацией в Эстонии. В Ида-Вирумаа 33,9 процента взрослого населения были вакцинированы по крайней мере одной дозой, в то время как в Эстонии в среднем вакцинирован 51 процента взрослого населения. В Ида-Вирумаа в возрасте 70 лет и старше вакцинированы 42 процента, в то время как средний показатель по Эстонии составляет 67,4 процента. Дополнительная информация о вакцинации на эстонском и русском языках доступна на сайте www.vaktsineeri.ee.





BNS