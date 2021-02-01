Кандидат в президенты Хенн Пыллуаас выступит с программной речью

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Кандидат в президенты от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Хенн Пыллуаас в четверг, 1 июля, в 14 часов выступит с программной речью в зале Petersoni конференц-центра Meriton отеля в Таллинне. Состоится также выступление председателя EKRE Мартина Хельме.

Хенн Пыллуаас. Фото: http://idel-ural.org/

Хенн Пыллуаас был утвержден кандидатом в президенты от EKRE 6 июня на собрании уполномоченных партии.

Пыллуаас является председателем фракции EKRE в Рийгикогу. В парламенте работает с 2015 года. С 4 апреля 2019 года по 18 марта 2021 года Пыллуаас был спикером Рийгикогу.





BNS