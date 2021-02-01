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Конвейер новостей / В стране и мире / В миреВ России зафиксирован антирекорд по числу смертей от коронавируса

Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 121

За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека.

В России зафиксирован антирекорд по числу смертей от коронавируса
Иллюстративное фото: unsplash / Prasesh Shiwakoti (Lomash)

До этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635, сообщили во вторник радионовости ERR.

За последние сутки больше всего пациентов с COVID-19 умерли в Москве и Санкт-Петербурге.

В эти же городах фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом.


ERR

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