В России зафиксирован антирекорд по числу смертей от коронавируса

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Дата публикации: Вчера, 15:30 Просмотрено: 121

За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека.

Иллюстративное фото: unsplash / Prasesh Shiwakoti (Lomash)

До этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635, сообщили во вторник радионовости ERR.

За последние сутки больше всего пациентов с COVID-19 умерли в Москве и Санкт-Петербурге.

В эти же городах фиксируется больше всего новых случаев заражения коронавирусом.





ERR