Обновлено: власти узнали об испорченной вакцине спустя 3 дня после ЧП

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В Эстонии из-за повышения температуры в холодильных помещениях Департамента здоровья оказались испорчены 68 000 доз вакцины AstraZeneca стоимостью свыше 1 млн евро, предназначавшиеся для пожертвования другим странам. Сбой в работе систем охлаждения произошел еще 22 июня, но высокие начальники узнали об этом лишь спустя три дня. Ни один из госчиновников пока не взял на себя ответственность за произошедшее, а вопросов сейчас больше, чем ответов.

Генеральный директор департамента здоровья Юллар Ланно. Фото: Siim Lõvi / ERR

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, расследованием обстоятельств случившегося уже занимаются как представители Департамента здоровья, так и госкомпании Riigi Kinnisvara (RKAS), на балансе которой находится построенное в 2017 году здание, где хранились вакцины. Свое расследование должна будет провести и специальная комиссия, созвать которую поручено государственному секретарю Таймару Петеркопу.

На сегодняшний день известно, что температура в холодильных помещениях, которая не должна быть выше +8 градусов, поднялась до +15 градусов. Сообщить о внештатной ситуации призвана специальная система оповещения, но по каким-то причинам техника не подала тревогу. В результате первым о ЧП узнал в прошлую пятницу работник Департамента здоровья.

"Утром в пятницу он обнаружил, что в двух из трех холодильных помещений Департамента здоровья температура выше, чем позволительно для хранения лекарственных препаратов. В ходе дополнительного расследования было установлено, что температура потихоньку стала повышаться начиная с 22 июня, но по каким-то причинам система оповещения не сработала", - сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

В то, что система оповещения не сработала в результате чего-то злого умысла, не верят ни гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно, ни руководитель RKAS Кати Кусмин, которую оперативно поставили в известность об инциденте. Госкомпания отправила на место происшествия своего техника. Он восстановил в помещениях требуемую температуру. Но было уже поздно - непригодными к использованию стали свыше 100 000 доз вакцин и различных лекарственных препаратов, что составляет примерно половину от общего объема запасов, хранившихся в здании Департамента здоровья.

Большую часть вакцин Эстония собиралась подарить странам восточного партнерства ЕС, но все же нельзя сказать, что ситуация никах не скажется на собственных жителях.

"Часть запасов предназначалась к использованию в нашей государственной программе иммунизации", - признала Хярма.

По ее словам, несмотря на то, что речь идет о незначительных объемах, у семейных врачей или родильных домов теперь могут возникнуть краткосрочные проблемы с получением вакцины.

"Мы ищем быстрое решение того, как заменить подлежащую уничтожению вакцину. Также идут поиски решения проблемы с хранением вакцины до тех пор, пока холодильные помещения не будут проверены и при необходимости перестроены", - добавила чиновница.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, все закупленные ведомством медицинские препараты застрахованы и страховщикам будет отправлено уведомление об ущербе.

Общая сумма всех находившихся на складе запасов составляет около 3 млн евро. Стоимость вакцины AstraZeneca, пришедшей в негодность, составляла 1,15 млн евро.

Танель Кийк назвал произошедшее крайне серьезным инцидентом, но говорить о том, что кто-то мог бы взять на себя политическую ответственность пока посчитал преждевременным.

"Если расследование комиссии выявит серьезные упущения в Министерстве социальных дел, Департаменте здоровья или другом учреждении, то тогда за этим и последует вопрос об ответственности", - сказал он.

"Я подчеркну, что речь идет о складе лекарственных препаратов Департамента здоровья. Если придется нести ответственность, то делать это должен будет руководитель Департамента здоровья", - добавил Юллар Ланно.

В настоящее время в холодильных помещениях склада поддерживается необходимая температура, но еще один сбой произошел 26 июня. Правда, в тот раз система оповещения сработала.





ERR